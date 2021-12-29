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Петербуржец ранил приятеля ножом во время спора о брендах одежды
Сегодня, 14:44
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец ранил приятеля ножом во время спора о брендах одежды

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Нападавшего задержали в тот же день.

В Петербурге задержали мужчину, который ранил приятеля ножом во время ссоры. Об этом стало известно Piter.TV.

Конфликт произошел в ходе застолья в квартире на улице Карбышева. Мужчины поспорили из-за брендов одежды. Один из них разозлился и ударил второго ножом в бок. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

С места происшествия изъяли четыре ножа. Известно, что нападавший неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ранее мы писали, что женщина ударила ножом своего собутыльника в Приозерском районе.

Фото: pexels.com

Теги: конфликт, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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