  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец вырастил самую длинную морковку
Сегодня, 17:48
144
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец вырастил самую длинную морковку

0 0

Житель Северной столицы вырастил самую длинную в России морковку длиной 1 метр и весом 953 грамма.

Тарас Галищев взял гофрированную трубу, наполнил землей и разработал специальную систему автоматического полива. Он допускает, что морковь могла бы вырасти еще больше, если бы он ее не выкопал. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Морковь съела семья Галищева. Нна вкус она была очень сладкой. Благодаря этому корнеплоду Тарас Галищев вошел в Книгу рекордов России.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали о продуктах, которые способствуют омоложению организма.

Фото: pxhere

Теги: морковь, рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии