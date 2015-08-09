Петербуржец вырастил самую длинную морковку

Житель Северной столицы вырастил самую длинную в России морковку длиной 1 метр и весом 953 грамма.

Тарас Галищев взял гофрированную трубу, наполнил землей и разработал специальную систему автоматического полива. Он допускает, что морковь могла бы вырасти еще больше, если бы он ее не выкопал. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Морковь съела семья Галищева. Нна вкус она была очень сладкой. Благодаря этому корнеплоду Тарас Галищев вошел в Книгу рекордов России.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали о продуктах, которые способствуют омоложению организма.

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