Петербуржцам рассказали о продуктах, которые способствуют омоложению организма

Рецепт молодости номер один – продукты, богатые антиоксидантами.

Дерматолог назвала продукты, которые способствуют омоложению организма. Говоря о рецептах молодости, прежде всего стоит обратить внимание на кожу. Ведь ее состояние отражает здоровье нашего организма, считает врач-дерматолог Нигина Кузьмина.

Рецепт молодости номер один – продукты, богатые антиоксидантами. К ним относят витамины А, С, Е, жирные кислоты Омега-3, селен и ликопин. Это значит, что в свой рацион обязательно стоит включить ягоды, рыбу и морепродукты, богатые кислотами омега-3.

Можно выделить те ягоды и овощи, которые имеют темно-фиолетовый окрас. Этот окрас обеспечивается антиоксидантом, который способствует основным процессам организма и препятствует процессам старения, добавила в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" врач-эндокринолог Татьяна Филиппова

Также эластичной и подтянутой кожу делает коллаген. Повышают уровень его выработки черника и смородина.

Еще один антиоксидант – это коэнзим Q10. Им богато говяжье сердце, то есть употребление 100 граммов говяжьего сердца поможет нам получить дозу коэнзима Q10 на 10 суток, рассказала кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

При этом из рациона стоит исключить простые углеводы – булочки, сахар, соки. И не стоит недооценивать обычную воду, так как она регулирует температуру тела, поддерживает здоровье кожи и суставов, а также необходима для нормального переваривания пищи.

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