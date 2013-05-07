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Петербуржец выловил из Невы на магнит сотню патронов
Сегодня, 11:40
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nadezhda_sib

Петербуржец выловил из Невы на магнит сотню патронов

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Все патроны изъяли и отвезли на экспертизу.

Петербуржец выловил из Невы у набережной на проспекте Обуховской Обороны 93 патрона различного калибра 18 апреля. Он сам обратился в экстренные службы, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчина 1983-го года рождения "поймал" патроны на магнит. "Рыбалка" прошла у дома №195. После поступившего сообщения полицейские были на месте уже через 15 минут. Изъятые боеприпасы отправили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургский ресторан посетители пришли с оружием. Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: боеприпасы, магнит, набережная, патроны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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