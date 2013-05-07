Петербуржец выловил из Невы на магнит сотню патронов

Все патроны изъяли и отвезли на экспертизу.

Петербуржец выловил из Невы у набережной на проспекте Обуховской Обороны 93 патрона различного калибра 18 апреля. Он сам обратился в экстренные службы, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчина 1983-го года рождения "поймал" патроны на магнит. "Рыбалка" прошла у дома №195. После поступившего сообщения полицейские были на месте уже через 15 минут. Изъятые боеприпасы отправили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургский ресторан посетители пришли с оружием. Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Piter.TV