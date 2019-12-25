Петербуржец выделил на карте Петроградского района все проходные дворы

Нетривиальные маршруты оформлены на интерактивной карте.

Петербуржец Станислав Чиганов, трудящийся индивидуальным предпринимателем, составил карту проходных дворов Петроградского района. Тайные лазейки мужчина обозначил на всей Петроградской стороне: от проспекта Добролюбова до улицы Графтио с юга на север, и от Петроградской набережной до Петровского переулка с востока на запад.

Сама интерактивная карта сопровождается попутными замечаниями создателя: Чиганов напоминает о закрытых кое-где калитках или особенно красивых и интересных местах с граффити и колодцами.

Ко Дню всех влюбленных в Петербурге составили карты свиданий и первых поцелуев.

Фото: Станислав Чиганов / behance.net