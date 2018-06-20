Петербуржец порезал ножом директора ресторана за увольнение жены

Также досталось и повару. Пострадавшие на скорой были доставлены в Мариинскую больницу.

В Петроградском районе Петербурга задержали мужчину, который решил отомстить начальнику жены. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По предварительным данным, 3 апреля в 12:45 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны задержал 22-летнего мужчину. Он нанес ножевые ранения сотрудникам ресторана. Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в ресторане по адресу: проспект Добролюбова, 7, неизвестный мужчина ворвался на кухню с ножом и стал угрожать всем убийством. При этом, он нанес резаные раны руки и ноги директору и повару ресторана.

При задержании мужчина вел себя агрессивно. Позже он рассказал, что в этом ресторане работала его жена, которую уволили по неизвестным причинам. Таким образом мужчина хотел отомстить обидчикам за свою жену.

Пострадавшие на скорой были доставлены в Мариинскую больницу.

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Фото: Piter.TV