Петербуржец разбил голову в аптеке и умер

В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому затылка.

Травма в аптеке на Васильевском острове оказалась смертельной для петербуржца. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 9 ноября из аптеки в доме 9 по Морской набережной в Мариинскую больницу доставили 56-летнего петербуржца. По словам фармацевтов, посетитель потерял сознание, упал и ударился головой, потекла кровь.

В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому затылка. Пациента поместили в отделение нейрохирургии, 12 ноября утром он скончался. Полиция устанавливает родственников погибшего.

В Коммунаре велосипедист погиб под колесами грузовика.

Фото: Piter.TV