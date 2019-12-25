Петербуржец умер на глазах у дамы после пары алкогольных коктейлей в клубе

Мужчине стало плохо, и он упал на улице, потеряв сознание.

В четвертом часу утра 14 августа в полицию сообщили о трупе мужчины на Богатырском проспекте. Как стало известно Piter.TV, ранее не судимый 39-летний петербуржец скончался на глазах у своей дамы после похода в клуб.

Выяснилось, что с мужчиной 30-летняя женщина познакомилась в клубе "Дельмар", где они вместе распивали алкоголь. После посиделок мужчина предложил погулять, но прогулка закончилась плачевно: через 10 минут после выхода из заведения петербуржцу стало плохо, он упал и потерял сознание. Спутница тщетно пыталась привести мужчину в чувство и позвонила другу своего знакомого, который вызвал скорую помощь.

Труп без внешних признаков насильственной смерти направили в морг, причина смерти еще не выяснена.

Ранее мы рассказывали, что полицейские задержали охранника кафе, стрелявшего в мужчину на бульваре Красных Зорь.

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