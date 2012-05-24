Петербуржец украл золото у друга, пока тот играл в шахматы

Уголовное дело о краже будет рассматриваться в Красногвардейском районном суде.

В Петербурге 51-летний мужчина украл золотые украшения, воспользовавшись моментом, когда его друзья были заняты игрой в шахматы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

Инцидент произошел на Отечественной улице, где мужчина, убедившись, что его приятели сосредоточены на игре, вошел в соседнюю комнату и снял с орлиной статуэтки ювелирные изделия общей стоимостью свыше двухсот тысяч рублей. Затем он сдал украденное в ломбард.

Прокуратурой Красногвардейского района было утверждено обвинительное заключение в отношении подозреваемого. Уголовное дело о краже будет рассматриваться в Красногвардейском районном суде.

Ранее мы сообщили о том, что продавец вынес из петербургского магазина электроники 10 айфонов на 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV