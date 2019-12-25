Петербуржец угнал КамАЗ и сдал его на металлолом

В Петербурге полиция Приморского района задержала мужчину, который похитил дорогостоящий грузовик и сдал его в металлолом. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
КамАЗ был угнан от дома №32 по Шуваловскому проспекту в период с 22 марта пл 15 августа текущего года. Ущерб составил 700 тысяч рублей.
Накануне у указанного дома по подозрению в совершении данного преступления был задержан 59-летний мужчина. Он по частям сдал автомобиль в пункты приема металлолома.
Ранее в Петербурге у гендиректора фирмы угнали Lexus за 7 млн рублей.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все