Петербуржец угнал КамАЗ и сдал его на металлолом

КамАЗ был угнан от дома №32 по Шуваловскому проспекту в период с 22 марта пл 15 августа.

В Петербурге полиция Приморского района задержала мужчину, который похитил дорогостоящий грузовик и сдал его в металлолом. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

КамАЗ был угнан от дома №32 по Шуваловскому проспекту в период с 22 марта пл 15 августа текущего года. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

Накануне у указанного дома по подозрению в совершении данного преступления был задержан 59-летний мужчина. Он по частям сдал автомобиль в пункты приема металлолома.

Ранее в Петербурге у гендиректора фирмы угнали Lexus за 7 млн рублей.

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