Петербуржец ударил ножом сожительницу во время пьяной ссоры

Женщина находится в тяжелом состоянии.

В Приморском районе Петербурга 48-летний мужчина ударил свою 56-летнюю сожительницу ножом в живот во время ссоры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 26 января в доме 26 по набережной Черной речки. По предварительной информации, пара пила алкоголь, в какой момент между ними произошла ссора. В этот момент мужчина схватил нож и ударил им в живот женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, ударившего трижды прохожего ножом на Стачек.

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