Житель Петербурга сломал челюсть белорусскому таксисту из-за "новогоднего тарифа"

Служба такси решила объявить сбор помощи пострадавшему коллеге.

Как сообщил портал Newgrodno.by, конфликт между водителеми Такси и белорусом, вернувшимся из Петербурга в Гродно на новогодние праздники вспыхнул ночью 2 января. Молодой человек вызвал службу такси к ночному клубу "Колизей" в белорусском городе.

После того, как молодой человек сел в автомобиль, ему рассказали, что из-за праздников служба такси ввела двойной тариф на поездки. Это не понравилось пассажиру, который набросился с кулаками на водителя. После того, как он был избит, хулиган попытался убежать, но его задержали другие таксисты, увидевшие пострадавшего коллегу.

В результате происшествия водитель оказался в больнице со сломанной челюстью и выбитыми зубами. Сейчас он находится в реанимации, а его работодатели решили провести в поддержку семьи коллеги, временно оставшуюся без кормильца, благотворительную акцию. В Гродно появились емкости для сбора денег.

Фото: pxhere.com