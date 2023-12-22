Петербуржец с судимостью воспользовался банковской картой пожилого незнакомца

Злоумышленник нашел карту дедушки и списал с нее 8 тыс. рублей.

В Невском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже средств с банковской карты пенсионера. Пожилой петербуржец потерял кошелек 18 мая возле дома 10 по Ивановской улице. Злоумышленник нашел карту дедушки и списал с нее 8 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионер обратился к стражам порядка 21 мая. Было возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 УК РФ (кража). Накануне, 27 мая, у дома 5 по 1-му Рабфаковскому переулку стражи порядка обнаружили подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Северной столицы. Мужчина уже имеет судимость за кражу.

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Фото: Piter.tv