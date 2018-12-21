Петербуржцу пришлось отвоевывать свою квартиру с приставами

Мужчина купил квартиру, из которой отказывались выселяться родственники бывшего хозяина.

Жителю Петербурга потребовалась помощь судебных приставов, чтобы выселить жильцов из новообретенной квартиры. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов в городе.

Мужчина купил квартиру в Кронштадте в доме на улице Мануильского, однако заселиться туда не смог. В жилище ютились родственники бывшего хозяина и съезжать не собирались. Освободить помещение удалось только через суд.

Судебные приставы явились в квартиру и застали там женщину и ее 35-летнего сына. Жильцы вели асоциальный образ жизни и даже не закрыли дверь. В итоге мужчина и женщина решили не доводить ситуацию до критического момента и забрали свои вещи без скандала. После этого хозяин смог, наконец-то, завладеть своей же квартирой и поставить на нее замок.

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Фото: Piter.TV