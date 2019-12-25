Петербуржец рассказал, как собрал машину-амфибию

На создание такого необычного катера ушел год.

В конце июня петербуржцы заметили машину-амфибию, которая плыла по Неве. С конструктором необычного транспортного средства познакомился телеканал "Санкт-Петербург".

Машину-амфибию собрал петербуржец Дмитрий Ратюк. Он "скрестил" катер и автомобиль.

Мы взяли пластиковую копию Mustang 67-го года и настоящий катер с подвесным мотором. Дмитрий Ратюк

На создание такого необычного катера ушел год. Mustang-амфибия способен на воде развить скорость до 60 км/час. Транспортное средство уже стоит на учете в водных инстанциях.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Иван Иваныч)