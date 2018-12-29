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Гость ударил ножом хозяина квартиры на Пограничника Гарькавого
Сегодня, 10:40
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nastya960

Гость ударил ножом хозяина квартиры на Пограничника Гарькавого

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Его задержали на месте происшествия.

В Красносельском районе несколькими днями ранее в жилой квартире произошла поножовщина, в ходе которой помощь понадобилась 39-летнему хозяину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем 15 января на улице Пограничника Гарькавого в доме 5/1. В гостях у потерпевшего был 43-летний петербуржец. Мужчины выпивали и поссорились. Гость схватил нож и ударил хозяина квартиры. Мужчину задержали на месте происшествия.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полиция продолжает устанавливать детали произошедшего.

Также 17 января на Мебельной пьяный мужчина с ножом напал на женщину.
Фото: pixabay


 

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Теги: нож, поножовщина, удар ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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