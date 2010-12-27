Петербуржец простил друга, который едва его не пристрелил

Пьяный мужчина дважды выстрелил в приятеля.

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование в отношении Юрия Яновского. Согласно материалам дела, мужчина едва не пристрелил своего друга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

В пятницу, 17 августа 2017 года, в квартире по переулку Крылова чуть не случилось убийство. Двое приятелей вместе распивали алкогольные напитки. Во время ссоры один из них взял в руки пистолет и дважды выстрелил в другого. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

В отношении Юрия Яновского было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Впоследствии статья изменилась на "Причинение тяжкого вреда здоровью". Недавно стороны примирились, и потерпевший забрал свое заявление. Суд признал мужчину виновным по статье "Незаконное хранение оружия" и назначил условное наказание сроком на 1 год с испытательным сроком 2 года.

Ранее мы писали, что на Пискаревке рецидивист начал стрелять в квартире с сыном.

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