На Пискаревке рецидивист начал стрелять в квартире с сыном

Выпущенные пули не задели ни одного петербуржца.

В Калининском районе Петербурга полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу при собственном сыне. Очевидцы рассказывают, что с собой у злоумышленника был травматический пистолет, а пуля попала в потолок. Пострадавших удалось избежать.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказал, что ее супруг закрылся в помещении на проспекте Металлистов вместе с 17-летним школьником. Дебошир имел при себе оружие. Оперативники установили, что ранее 51-летний петербуржец имел проблемы с законом: он был осужден за побои, а также задерживали за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на улицах города.

В настоящее время в обстоятельствах дела разбирается полиция. Оружие изъято.

Фото: Piter.tv