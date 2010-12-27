Петербуржец проломил череп, упав с высоты на улице Бабушкина

Состояние мужчины оценили как тяжелое и отправили на операцию.

Накануне, в Невском районе пьяный петербуржец получил серьёзные травмы после падения с козырька парадной. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, инцидент произошел 6 сентября на улице Бабушкина, 131/2. Взросоый мужчина 40-45 лет, будучи в нетрезвом состоянии, залез на козырек парадной и пытался продавить окно на втором этаже. В итоге экстримал потерял равновесия и упал вниз. Пострадавшего доставили в НИИ имени И.И.Джанелидзе с расколотым черепом, травмой живота и груди. Состояние мужчины оценили как тяжелое и отправили на операцию.

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