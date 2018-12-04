Петербуржец продает золотую медаль чемпионки СССР за 130 тысяч рублей

Награда была завоевана баскетболисткой Ереминой в 1957 году.

Петербуржец продает на сайте спортивную медаль чемпионки СССР по баскетболу. За золотую награду местный житель хочет получить 130 тысяч рублей. Вместе с товаром хозяин отдает диплом к медали. датированный 1957 годом.

Согласно представленным сведениям, награда была получена за женский чемпионат по баскетболу в классе "А". Конкретный выставочный образец принадлежал спортсменке из "Динамо" Ереминой.

Продавец добавил, что медаль изготовлена из золота 585 пробы. Владелец готов переслать медаль транспортной компанией. На данный момент предложение заинтересовало 98 человек, которые добавили пост в избранные.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы больше любят темные автомобили.

Фото: Pixabay.com