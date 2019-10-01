Петербуржец пришел с повинной в полицию после стрельбы в Приморском районе

На месте происшествия обнаружили человека с ранением.

Мужчина признался в том, что выстрелил в своего оппонента в Приморском районе, и сдался полиции. Инцидент произошел 23 июля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне полицейские получили сообщение о том, что у дома №15 со стороны Серебристого бульвары слышны выстрелы и крики. На месте обнаружили 34-летнего мужчину с ранением правой руки. Ему потребовалась госпитализация.

Позже стало известно, что у магазина на проспекте Королева, 15-2, потерпевший повздорил с другим мужчиной. Тот применил травматический пистолет. Стрелок пришел в отделение полиции.

Полиция проводит разбирательство.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина использовал пневмат, чтобы украсть смартфон за 3,5 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv