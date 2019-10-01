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Мужчина использовал пневмат, чтобы украсть смартфон за 3,5 тысячи рублей
Сегодня, 11:08
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина использовал пневмат, чтобы украсть смартфон за 3,5 тысячи рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Полиция задержала подозреваемого в краже телефона 23 июля. Предполагаемый злоумышленник был вместе с сообщником, его пока не нашли.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вечером 23 июля в квартиру на 5-й Красноармейской, 28, ворвались двое неизвестных. Они выстрелили из пневматического пистолета и похитили телефон стоимостью 3,5 тыс. рублей.

Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Металлострое снизили ранг масштабного пожара. В промзоне произошло возгорание на площади 5 тыс. кв. метров. 

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: кража, нападение, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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