Петербурженка пыталась задушить свою 13-летнюю дочь

Женщине помешал отец девочки.

Вечером 29 января в полицию Петербурга обратился неработающий мужчина и заявил, что его жена едва не задушила их общую дочь. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, инцидент произошел вечером 23 января в одной из квартир дома №107 на проспекте Ветеранов. Женщина, которая работает поваром, набросилась на 13-летнюю дочку, учащуюся пятого класса. Петербурженка душила девочку, при этом выкрикивая угрозы убийством.

Известно, что ранее задержанная не была судима. В настоящий момент полиция проводит проверку.

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