Петербуржец получил "условку" за кражу пожертвований из мужского монастыря в Новгороде

Оттуда он похитил более 420 тысяч рублей (пожертвования).

Петербуржец отделался условным сроком за кражу денег из монастыря в Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

По данным следствия, летом 2020 года 48-летний мужчина вместе с сообщником проник в Свято-Юрьев мужской монастырь. Оттуда он похитил более 420 тысяч рублей (пожертвования).

На суде петербуржец признал свою вину. Суд вынес ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Его сообщник до сих пор разыскивается.

В конце апреля в Петербурге полицейскими была задержана группа "барсеточников".

Фото: ВКонтакте / Свято-Юрьев мужской монастырь