Пьяный петербуржец получил ожоги, уснув у раскаленной батареи

Потерпевшего госпитализировали в одну из петербургских больниц.

В понедельник, 5 ноября, в одну из петербургских больниц доставили 20-летнего жителя Северной столицы. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги разных частей тела. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам стражей порядка, молодой человек изрядно выпил, после чего уснул у горячей батареи. В квартире он находился один. В настоящее время жизни петербуржца ничего не угрожает. По этому делу ведется расследование.

Ранее мы писали, что на улице Седова петербуржец порезал товарища и искусал двух полицейских.

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