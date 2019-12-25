Мужчина получил ножевое ранение в шею у дома на Маршала Казакова

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 16 марта в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации мужчины с ножевым ранением шеи.

Как стало известно Piter.TV, пострадавшего нашли возле дома №68 на улице Маршала Казакова. 49-летнего безработного мужчину с колотым ранением мягких тканей шеи и повреждением крупных сосудов увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Уточняется, что 15 марта около 22 часов вечера у того же дома на Маршала Казакова на пострадавшего напал неизвестный с ножом и нанес серьезные травмы. Видеонаблюдение на здании отсутствует.

В настоящий момент полиция проводит проверку и разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что шумного нетрезвого петербуржца ударили ножом на Маршала Захарова.

Фото: pixabay.com