Петербуржец погасил 8-летние долги, чтобы не потерять две машины

Мужчина не платил по счетам с февраля 2012 года по март 2020 года.

Жителю Петербурга пришлось заплатить по счетам, что не потерять свои две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов города.

Установлено, что с февраля 2012 года по март 2020 года мужчина не платил за свою квартиру на Народной улице. За это время накопился долг в 600 тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно напоминали петербуржцу о необходимости погасить долг, однако он игнорировал эти требования.

В результате инспекторы ввели запрет на регистрацию двух иномарок должника. Чтобы не потерять машины, мужчине пришлось оплатить долг за коммунальные услуги, который копился восемь лет.

Ранее мы писали, что мировой долг достиг рекордных 296 трлн долларов.

Фото: pixabay.com