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Петербуржец поджег автомобиль бывшей возлюбленной на Савушкина

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О возгорании автомобиля "Фольксваген Поло" стало известно 21 июля.

Правоохранители Приморского района оперативно задержали 34-летнего петербуржца, который решил отомстить бывшей возлюбленной и поджег ее автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

О возгорании автомобиля "Фольксваген Поло" стало известно 21 июля. Автомобиль, припаркованный у дома №115 по Савушкина, принадлежал 44-летней женщине. После инцидента она сразу заподозрила в этом своего бывшего возлюбленного.

Днем 27 июля правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества".

Ранее в Петербурге задержали предполагаемого поджигателя кафе на Ветеранов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: поджог автомобиля, савушкина
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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