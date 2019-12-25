Петербуржец перечислил 1 млн рублей алиментов ради поездки за границу

Отец двух детей работает в Москве и получает солидную зарплату.

За 11 месяцев мужчина задолжал своим детям в качестве алиментов более 1,3 млн рублей. Ради поездки за границу он погасил задолженность, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Житель Петербурга был обязан выплачивать по 1/3 своего дохода в пользу двух сыновей 10 и 11 лет. Добровольно решение суда он не исполнял, поэтому взыскательница обратилась к судебным приставам.

После того, как мужчина узнал сумму долга, он оплатил половину. Позже отец выяснил, что из-за оставшейся суммы ему могут ограничить выезд. При этом он уже купил билеты на Новый год за границу. Новость от этом заставила петербуржца полностью погасить долг.

В пресс-службе рассказали, что "невыездными" из-за долгов по алиментам в Петербурге остаются около 95 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец выплатил долги по алиментам ради поездок на автомобиле.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб