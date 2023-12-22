Петербуржец отсудил у цветочного 30 тысяч рублей за свой снимок

Суд обязал цветочный магазин выплатить 10 тысяч рублей за нарушение авторских прав, 10 тысяч рублей за удаление водяного знака, 10 тысяч рублей за расходы на юридические услуги.

Интернет-магазин по продаже цветов заплатит более 30 тысяч рублей за использование авторских снимков петербуржца. Подробности сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Мужчина осенью случайно наткнулся на сайт по продаже цветов. Выбирая букет, он заметил фотографию букета из 35 роз, который сделал он сам. Разрешений на размещение фотографий он не давал, сведений об авторе на сайте также не было. Более того, истец указал, что публиковал снимок с водяным знаком, который удалили.

Истец в суде представил доказательства своей работы над снимком. Ответчик же свою очередь не смог ничего опровергнуть.

Суд обязал цветочный магазин выплатить 10 тысяч рублей за нарушение авторских прав, 10 тысяч рублей за удаление водяного знака, 10 тысяч рублей за расходы на юридические услуги и 800 рублей за оплату госпошлины.

Петербуржцы потратят на букеты и подарки к 8 Марта около 8 тысяч рублей.

Фото: pxhere