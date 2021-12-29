Петербуржец отсудил 90 тыс. рублей у "Ленты" за болт в пирожке

Как рассказал истец, у начинки был вкус ржавчины и технических масел.

В Петербурге мужчина повредил зуб о металлический болт, который оказался в пирожке из гипермаркета "Лента". Пострадавшему удалось отсудить почти 90 тыс. рублей, передает в среду, 9 февраля, объединенная пресс-служба судов города.

В октябре 2020 года мужчина купил пирожок, и после того, как откусил часть, повредил зуб. Он зафиксировал это в поликлинике. Как рассказал истец, у начинки был вкус ржавчины и технических масел, поэтому на следующий день он обратился к гастроэнтерологу, который выдал консультативное заключение о наличии заболевания, что стало следствием попадания в пищу несъедобных веществ.

"Лента" не удовлетворила претензию истеца, а ее представитель исключил попадание постороннего предмета в пирожок и, более того, попросил в суде отказать пострадавшему в полном объеме за отсутствуем причинно-следственной связи между употреблением и причиненным вредом.

В результате суд взыскал с "Ленты" в пользу истца стоимость пирожка в размере 82 рублей, компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, штраф в размере 20 тысяч рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 24 тысяч рублей, а также расходы по оказанию юридических услуг в размере.

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Фото: pexels

