Петербуржец отстоял у бандита с бутылочной "розочкой" свой автомобиль

Злоумышленник угрожал автомобилисту с требованием отдать ключи от машины.

Утром вторника, 9 июня, в полицию позвонил охранник гаражного кооператива на Краснопутиловской улице и рассказал, что на территории гаражей неизвестный угрожает автомобилисту. Как сообщили Piter.TV в правоохранительных органах, злоумышленник угрожал владельцу иномарки ножом и бутылочной "розочкой", чтобы тот отдал ему ключи от автомобиля.

Прибывшая на место полиция сразу же задержала бандита, им оказался 51-летний неработающий петербуржец. Со слов пострадавшего автовладельца, разбойник покинул гараж, как только хозяин "Вольво" отказался отдавать ему ключи и противостоял.

Возбуждено уголовное дело о разбое, разбойника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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