После чашки кофе на работе петербуржец попал в больницу с отравлением средством от накипи

Коллеги не успели предупредить пострадавшего о недавней обработке кофемашины.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с острым отравлением был доставлен офисный работник. Как сообщают "невские новости", мужчина выпил кофе из стационарной кофеварки, которую накануне обработали средством для удаления накипи.

Известно, что после обеденного перерыва мужчина почувствовал недомогание. Только после того, как пострадавший выпил свой напиток коллеги вспомнили и рассказали ему, что не так давно кофемашину обработали специальным химическим средством. Медики диагностировали у пациента острое пероральное отравление декальцемирующими средствами. После оказания помощи мужчине разрешили отправиться домой.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Роспотребнадзор Петербурга выяснил причину массового отравления в гостинице "Прибалтийская".

Фото: Piter.tv