Директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе рассказал, как дважды за год перенёс COVID-19

В июне этого года врач заболел новым индийским штаммом коронавируса "Дельтой".

Согласно информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 на 6 июля, распространяемой пресс-службой Смольного, в Петербурге вакцинировались 40 815 медработников. Однако прививка не всегда является гарантом безопасности. Директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Вадим Мануковский рассказал "Петербургскому дневнику", что дважды за год переболел коронавирусом.

В июне прошлого года у Мануковского обнаружили коронавирусную пневмонию с поражением легких 35%. Его госпитализировали в городскую больницу №20, где врач пролежал 20 дней, после чего вернулся к работе.

Тогда медик подумал, что с коронавирусом покончено. Но в июне этого года Мануковский заболел новым индийским штаммом COVID-19 "Дельтой". Врач вспоминает, что сначала пролежал дома с температурой 39 градусов, потерял обоняние и испытывал боли в спине. По словам Мануковского, вирус влияет на периферическую нервную систему. После его госпитализировали в ВМА им. Кирова.

В больнице болезнь начала набирать обороты: врачи выявили у Мануковского печеночную недостаточность. Медик вспоминает, что на нем пробовали три варианта терапии, и только один из них ему помог. В тот период Мануковский жил благодаря кислородной маске, а с жизнью уже вовсе попрощался. Но в скором времени врач стал выздоравливать.

Медик считает, что с коронавирусом необходимо бороться, в том числе с помощью вакцины. Поскольку вирус постоянно меняется, и не перестанет забирать жизни людей. Только за сутки тест на COVID-19 сдали 33 тысячи петербуржцев. Операторы обработали 23121 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Фото: Piter.tv