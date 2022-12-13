Петербуржец 3 года проведёт в колонии за оплату товаров найденной картой

11 сентября 2022 года мужчина нашел у одного из домов по улице Велещинского банковскую карту, принадлежащую 60-летней жительнице Кронштадта.

Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за кражу с найденной банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд установил, что 11 сентября 2022 года мужчина нашел у одного из домов по улице Велещинского банковскую карту, принадлежащую 60-летней жительнице Кронштадта. Петербуржец с помощью данной карты оплачивал покупки в магазинах путем бесконтактной оплаты. Так он потратил более 2,5 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.

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