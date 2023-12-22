Петербуржец, ограбивший участника СВО, проведет 1,5 года в колонии строгого режима

Ему вменяется ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Красногвардейский суд Петербурга огласил приговор в отношении ранее судимого петербуржца, который ограбил участника СВО. Ему вменяется ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом 27 мая рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что 19 февраля, находясь у дома 28 по проспекту Энтузиастов, фигурант похитил из рук потерпевшего мобильный телефон стоимостью 10 тыс. рублей. Злоумышленник не отреагировал на просьбу вернуть имущество и скрылся.

Потерпевший является участником СВО, инвалидом I группы.

Мужчина признал вину, ущерб возместил, явился с повинной. Участники процесса не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве с поиском пропавшего участника СВО.

Фото: Piter.TV