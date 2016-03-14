Петербуржец обвинил семейную пару и трёх женщин в насилии

В полицию 11 апреля обратился 30-летний житель Колпино с просьбой привлечь к уголовной ответственности семейную пару и ещё трёх женщин, которые насиловали его. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам обратившегося, летом 2020 года упомянутые выше в течение четырех дней насиловали его. Например, мужчина упомянул, что в его мочеиспускательный канал погружали сварочный прут.
По данному факту проводится проверка.
Ранее стало известно, что мужчина изнасиловал беременную в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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