Петербуржец обвинил семейную пару и трёх женщин в насилии

Инцидент произошел летом 2020 года.

В полицию 11 апреля обратился 30-летний житель Колпино с просьбой привлечь к уголовной ответственности семейную пару и ещё трёх женщин, которые насиловали его. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам обратившегося, летом 2020 года упомянутые выше в течение четырех дней насиловали его. Например, мужчина упомянул, что в его мочеиспускательный канал погружали сварочный прут.

По данному факту проводится проверка.

Ранее стало известно, что мужчина изнасиловал беременную в Ленобласти.

Фото: Piter.tv