Мужчина изнасиловал беременную в Ленобласти

У пострадавшей есть угроза прерывания беременности.

В Ленобласти мужчина изнасиловал беременную девушку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась сама пострадавшая 2003 года рождения. По её словам, с марта она начала оказывать интимные услуги. В интернете она договорилась с неким мужчиной о предоставлении сексуальных услуг за 10 тысяч рублей. В итоге во время встречи мужчина начал избивать девушку и принуждать к действиям сексуального характера, о которых у них не было договоренностей. У пострадавшей есть угроза прерывания беременности.

Полиция задержала подозреваемого: им оказался ранее судимый 40-летний житель Ленобласти. Выясняются все детали произошедшего.

На прошлой неделе электромонтера из Пикалево задержали за действия сексуального характера в отношении двух девочек.

Фото: Piter.tv