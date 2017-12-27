Петербуржец облил зеленкой дорогой Mercedes и получил условный срок

В Петербурге мужчина заплатит штраф и отсидит год условно за хулиганство.

В Петербурге осудили хулигана, который осенью 2017 года облил зеленкой чужой Mercedes. Мужчина заплатит штраф в 14 988 рублей. Кроме того, он приговорен к условному заключению на 1 год с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что сам факт правонарушения произошел 28 ноября 2017. Хулиган Сергей М. счел остроумным идею вылить флакон зеленки на Mercedes C 220. Преступник скрылся с места ЧП, но полиция вскоре установила личность петербуржца. На заседании суда Сергей М. признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

Ранее мы писали, что петербурженку попросили съехать из общежития коллежда, спустя 20 лет после заселения.

Фото: Piter.TV