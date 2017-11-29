Петербурженку попросили съехать из общежития коллежда, спустя 20 лет после заселения

В Петербурге колледжу удалось выселить из своего общежития женщину, которая жила в комнате в течение 20 лет.

В Санкт-петербурге сотрудники УФССП выселили женщину, которая 20 лет жила в общежитии от колледжа и отказывалась съезжать. Примечательно, что петербурженка владеет собственной жилплощадью в городе. Отказ от переезда она мотивировала тем, что арендуемая комната удобно располагается.

Представители правоохранительных органов выяснили, что нарушительница жила в общежитии незаконно. Ее заселили туда “по знакомству”. Когда сотрудники заведения попросили освободить 16-метровое помещение, женщина наотрез отказалась.

Дело дошло до Красногвардейского суда. Закон оказался на стороне колледжа. Пристав проинформировал обвиняемую о том, что в случае невыполнения предписания, ее выселят в принудительном порядке. В конечном счете петербурженка сдалась и отдала ключи владельцу.