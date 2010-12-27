Петербуржец "доложил" на киргизских террористов в Сестрорецке

Петербуржец в состоянии алкогольного опьянения проникся подозрением к киргизам.

Поздно вечером 23 марта неизвестный мужчина атаковал телефон мониторингового центра с заявлениями о том, что граждане Киргизии где-то что-то хотят взорвать. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие" звонившего удалось быстро найти.

Известно, что звонок по номеру "112" раздался в 21:07. Неизвестный мужчина сказал в трубку сообщение, которое насторожило полицейских: "Строение 1, скоро будет годовщина, бомбу подложили киргизы". Через три часа снова раздался звонок, человек уже знакомым диспетчеру голосом продиктовал очередное странное послание: "В Сестрорецке жители Киргизии хотят что-то взорвать, и куда-то положили бомбу".

Поскольку номер мобильного телефона определился, сотрудники правоохранительных органов решили лично наведаться к "информатору". Им оказался 52-летний житель Приморского района. Как выяснилось, мужчина переборщил с алкоголем. Злоумышленника доставили в отдел полиции для составления протокола. Позже он был отпущен под обязательство о явке.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что оперативники задержали женщину с килограммом амфетамина.