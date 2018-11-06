Петербуржец наткнулся на гранату, гуляя по стадиону "Арсенал"

На месте обнаружения опасной находки работает ОМОН.

Днем 28 июня один из жителей Петербурга нашел гранату на стадионе "Арсенал". В сети появилось видео с места происшествия.

Обнаруживший боеприпас петербуржец рассказал, что на стадионе ведутся работы по благоустройству территории. Он утверждает, что нашел предмет, похожий на гранату, во время вечерней прогулки по спортивному объекту. На опубликованных в интернете кадрах видно, что боеприпас лежит на земле у дерева.

На месте обнаружения опасной находки работает ОМОН. Гранату огородили лентой.

Ранее мы писали, что террористы-смертники устроили два взрыва в Тунисе.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб