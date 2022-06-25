Петербуржец, напавший на начальника УМВД, арестован

С. обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Московский районный суд Петербурга отравил под стражу до 19 ноября текущего года мужчину, который напал на начальника ОВМ УМВД России по Московскому району. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов сегодня, 22 сентября.

Инцидент произошел 20 сентября. С. находился в приемной граждан в ОВМ УМВД России по Московскому району и нарушал общественный порядок. После просьбы начальника отдела перестать делать это, С. ударил ее в области головы и туловища, причинив физическую боль.

С. обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: суд Петербурга взыскал с мужчины 80 тыс. рублей за сбитого на дороге лося.

Фото: Piter.TV