Именинник вылетел на каршеринге в кювет в Шушарах и сломал полицейскому палец

Теперь в отношении агрессивного водителя завели три протокола.

Петербургский именинник с размахом отметил свое 20-летие и "заработал" три протокола от сотрудников полиции. Об этом сообщают городские СМИ.

В свой праздник молодой человек арендовал автомобиль и поехал в Шушары. Там его попросили остановиться сотрудники ГАИ. Водитель проигнорировал данное требование, нажал на педаль газа и вылетел в кювет.

После того, как подошли сотрудники полиции, именинник начал конфликтовать и сломал фалангу пальца одному из стражей порядка. В отношении агрессивного водителя завели три протокола: за езду без прав, несоблюдение ПДД и невыполнение требований об остановке.

Ранее на Арсенальной набережной каршеринг снес светофор и пару машин.

Фото: pixabay