На Арсенальной набережной каршеринг снес светофор и пару машин

Автомобилист случайно "демонтировал" светофор в Калининском районе города.

В Калининском районе Петербурга водитель каршеринга не справился с управлением и снес светофор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Авария произошла на пересечении Арсенальной набережной с Арсенальной улицей в ночь на 5 мая.

Автомобилист сбил дорожный регулятор на островке безопасности. Рядом с данной локацией находится пешеходный переход. Местные жители отметили, что на момент ДТП по нему никто не переходил, поэтому пострадавших нет. Однако, кроме светофора каршеринговая машина задела несколько транспортных средств.

В результате инцидента движение по данному участку было затруднено. На месте в ситуации разбирались представители ГИБДД.

Ранее Piter.tv писало том, что пьяный водитель протаранил патрульную машину в Калининском районе.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб