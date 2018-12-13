  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяный водитель протаранил патрульную машину в Калининском районе
Сегодня, 9:40
259
lesjasap

Пьяный водитель протаранил патрульную машину в Калининском районе

0 0

Мужчина хотел уйти от погони, но оказался в руках у правоохранительных органов.

В Калининском районе Петербурга пьяный автолюбитель врезался в служебную машину сотрудников ГИБДД. Очевидцы рассказывают, что нарушитель пытался уйти от погони, но не справился с управлением. Представители полиции отметили, что задержанный проявил агрессию: местный житель размахивал руками и нецензурно ругался на полицейских. К мужчине применили спецсредства для успокоения.После этого его доставили в отдел.

Изначально внимание правоохранительных органов иномарка привлекла тем, что ехала со значительным превышением скорости. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждены административные дела. Машина отправлена на штрафстоянку.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Октябрьской набережной велосипедист врезался в иномарку.

Фото: Piter.tv

Теги: врезался в машину гибдд, гибдд, пьяный водитель
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии