Пьяный водитель протаранил патрульную машину в Калининском районе

Мужчина хотел уйти от погони, но оказался в руках у правоохранительных органов.

В Калининском районе Петербурга пьяный автолюбитель врезался в служебную машину сотрудников ГИБДД. Очевидцы рассказывают, что нарушитель пытался уйти от погони, но не справился с управлением. Представители полиции отметили, что задержанный проявил агрессию: местный житель размахивал руками и нецензурно ругался на полицейских. К мужчине применили спецсредства для успокоения.После этого его доставили в отдел.

Изначально внимание правоохранительных органов иномарка привлекла тем, что ехала со значительным превышением скорости. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждены административные дела. Машина отправлена на штрафстоянку.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Октябрьской набережной велосипедист врезался в иномарку.

Фото: Piter.tv