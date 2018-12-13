Видео: на Октябрьской набережной велосипедист врезался в иномарку

Мужчина не успел затормозить перед выехавшей легковушкой.

В субботу, 4 мая, в Невском районе Санкт-Петербург произошло ДТП с участием велосипедиста и иномарки. В социальных сетях появилось видео с места происшествия.

Как стало известно, инцидент случился на Октябрьской набережной. На опубликованном видео видно, что велосипедист попал под колеса иномарки во время того, как проезжал мимо съезда на дорогу. Мужчина не успел затормозить перед выехавшей легковушкой. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее Piter.TV писали о ДТП в Центральном районе Санкт-Петербурга, в результате которого серьезно пострадали и были ранены водителей с пассажиркой.

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