Петербуржец, который похитил ванну и электроплиту, прочитал в суде свой стих

Ему вменяется п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Красногвардейский районный суд Петербурга наслаждался прениями в стихах от горожанина, который украл ванну и электроплиту. Ему вменяется п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Об этом 25 апреля сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

В марте 2023 года подсудимый, находясь на 19-м этаже дома по улице Корнея Чуковского, воспользовался сломанным звонком и проник в квартиру потерпевшего, откуда похитил ванну за 3 тыс. рублей и электроплиту за 7 тыс. рублей. С украденным мужчина сумел скрыться и сдать все в металлолом.

Суд признал фигуранта виновным в краже, петербуржец согласился. Его отправили в исправительную колонию общего режима на 2 года 8 месяцев.

Кроме того, в судебном заседании выяснилось, что мужчина – поэт.

Вот стою я перед Вами, судить Вы будете меня. И приговор вещать устами, я буду слушать Вас, судья. И не скажу Вам гадких слов, не буду я цедить проклятья, Я за свои грехи рыдать готов, не сторонник их понять я. Чуть было не сошел с ума, пока готовился к суду. Дать шанс – не много ведь труда, я не хочу опять в тюрьму. Злодеев видели Вы здесь, что души губят тел невинных, Не готовых нести крест, пройдя страданий троп тех длинных. Мы совершаем все ошибки, мы платим временем за них, Наши поступки слишком шибки, хочу чтоб ветер гнева стих. Пусть окружает Вас добро, и счастливы пусть будут дети. Я не хочу пойти на дно, в тюремные попасть сети. Прошу Вас дать последний шанс, как воздух будет он сейчас. Я проронил бы слез из глаз, но это мелочи для Вас. Даю Вам слово я мужчины, что буду впредь я чтить закон. На то ведь не нужны причины, в тюремный не хочу загон. И пусть Вас бережет Господь, родных всех Ваших и детей, Я не хочу вернуться вновь туда, где время бьет людей. Фигурант дела

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерке из Петербурга удалось отсудить более 400 тыс. рублей за падение на льду.

Фото: Piter.TV