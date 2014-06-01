Петербуржец из-за ревности к жене угрожал взорвать дом на Энергетиков

Мужчина включил в квартире газ.

В Петербурге задержали 47-летнего мужчину, который угрожал взорвать жилой дом на проспекте Энергетиков. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Звонок на номер "112" поступил 26 октября около 02:20 ночи. Неизвестный заявил, что включил в квартире газ и хочет взорвать здание.

При задержании мужчина признался, что сделал все это из-за ревности к жене. Эвакуация жителей дома не проводилась. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что задержанный был неоднократно судим.

Ранее мы писали, что в Петербурге из "Единой России" могут исключить Сергея Ильина из-за угроз в рабочем чате.

Фото: Piter.TV