Петербуржец испугал прохожих макетом автомата на Торфяной дороге

Хулигана поместили в изолятор временного содержания.

В воскресенье, 25 июня, от 20-летнего прохожего поступило сообщение в полицию о том, что на Торфяной дороге неизвестный сидит в кустах и целится в прохожих из предмета, похожего на автомат. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.



На месте был задержан 33-летний ранее судимый подозреваемый: он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, он пугал проходящих мимо граждан макетом АК-47, непригодным для стрельбы.



Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный мужчина выкинул собаку с восьмого этажа на Московском шоссе.

Фото: Piter.TV